الكرملين: نائب رئيس الوزراء الروسى يستعد للمشاركة باجتماع أوبك+ فى 4 مارس

رويترز

قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يستعد للمشاركة في اجتماع أوبك+ في الرابع من مارس.

وامتنع الكرملين عن الإدلاء بالمزيد.

وتجتمع مجموعة أوبك+ يوم الخميس وقد تبحث السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام إلى السوق.

وكانت قد نزلت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء وسط توقعات بأن توافق أوبك على زيادة إمدادات الخام في اجتماع الأسبوع الجاري مما أضعف المعنويات التي تضررت بالفعل جراء مخاوف من تباطؤ الطلب الصيني.