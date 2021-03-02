اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عضو منتدب بشركة مطلوب لتنفيذ 103 حكما قضائيا بالقاهرة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:47 ص
القبض على عضو منتدب بشركة مطلوب لتنفيذ 103 حكما قضائيا بالقاهرة ضبط متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عضو منتدب بإحدى شركات الصناعات الغذائية، صادر ضده 103 حكما قضائيا، بإجمالي سنوات حبس بلغت 40 سنة، في قضايا شيكات، وتم إحالته إلى النيابات المختصة للتحقيق.

 

توصلت تحريات ضباط مديرية أمن القاهرة، إلى مكان تردد عضو منتدب بإحدى شركات الصناعات الغذائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مطلوب ضبطه لصدور 103 حكم حبس جزئى "شيك" ضده، بإجمالى عقوبات حبس بلغت 40 سنة، و5 شهور، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 


تنفيذ الاحكام

احكام حبس

قضايا شيكات

امن القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة