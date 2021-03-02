القبض على عضو منتدب بشركة مطلوب لتنفيذ 103 حكما قضائيا بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عضو منتدب بإحدى شركات الصناعات الغذائية، صادر ضده 103 حكما قضائيا، بإجمالي سنوات حبس بلغت 40 سنة، في قضايا شيكات، وتم إحالته إلى النيابات المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مديرية أمن القاهرة، إلى مكان تردد عضو منتدب بإحدى شركات الصناعات الغذائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مطلوب ضبطه لصدور 103 حكم حبس جزئى "شيك" ضده، بإجمالى عقوبات حبس بلغت 40 سنة، و5 شهور، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.