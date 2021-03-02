واعتبر يينج أن "تطبيق الأقمار الصناعية لن يفيد الصين فحسب، بل العالم بأسره أيضا لأنه يوفر الدعم التكنولوجي لحماية كوكب الأرض". 

ومن المتوقع بناء مجموعة من أقمار الأرصاد الجوية لرصد ثاني أكسيد الكربون خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 للصين (2021-2025) وسط جهود صينية للوصول إلى ذروتها في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 والتحول إلى الحياد الكربوني قبل عام 2060. 