بكين (أ ش أ)

كشفت الصين، عن خطط لإطلاق قمر صناعى جديد مثبت بنظام الكشف عن الضوء وتحديد نطاقه (ليدار)، لرصد ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوى، وقال تشانج شينج يينج المسؤول في المركز الوطني للأرصاد الجوية الصينية بالأقمار الصناعية -في تصريح نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء، إن أول قمر صناعي في العالم يستشعر غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل فعال باستخدام تقنية (ليدار)، سيكون جاهزا للإطلاق في يوليو المقبل.