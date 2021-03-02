اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة الكويتية: تسجيل 1341 إصابة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:47 م
الصحة الكويتية: تسجيل 1341 إصابة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 193 ألفا و372 حالة.
وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى 1092 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 964 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 181 ألفا و119 حالة تعاف.


كورونا

الكويت

كورونا فى الكويت

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة