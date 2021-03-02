الصحة الكويتية: تسجيل 1341 إصابة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 193 ألفا و372 حالة.
وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى 1092 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 964 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 181 ألفا و119 حالة تعاف.
الصحة الكويتية: تسجيل 1341 إصابة و7 حالات وفاة بفيروس كوروناالثلاثاء، 02 مارس 2021 07:47 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 193 ألفا و372 حالة.
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