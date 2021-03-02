الصحة الكويتية: تسجيل 1341 إصابة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 193 ألفا و372 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى 1092 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 964 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 181 ألفا و119 حالة تعاف.