الصحة العراقية: اتفقنا على توريد مليونى جرعة من لقاح سينوفارم الصينى

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع الصين لتوريد مليونى جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد، وقالت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ " إن وزير الصحة الدكتور حسن التميمي اتفق مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق على توريد مليوني جرعة من لقاح "سينوفارم" وبشكل عاجل ، إضافة الى باقي تعاقدات الوزارة السابقة لتغطية أكبر نسبة من المواطنين" .

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت تسجيل 3599 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا، وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاثنين، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 699 ألفًا و88 حالة.. فيما ارتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 13 ألفًا و428 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3708 حالات شفاء من الفيروس؛ ليرتفع العدد الكلي لحالات الشفاء إلى 639 ألفًا و639 حالة.