أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، توزيع 237 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد المضاد لفيروس كورونا، على 142 دولة بحلول نهاية مايو المقبل، بحسب مصادر إعلامية.
وقال المدير التنفيذى لخدمات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان إنه على الرغم من تباطؤ انتشار كورونا فى بعض البلدان بسبب الإغلاق وبرامج التطعيم، "فمن السابق لأوانه وغير الواقعى الاعتقاد بأن الوباء سينتهى بحلول نهاية العام".
وأوضح رايان فى تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن "تطعيم الأشخاص الأكثر تعرضا لخطر الإصابة، بما فى ذلك العاملين فى مجال الرعاية الصحية سيساعد فى تخفيف المأساة والخوف من الوباء وسيساعد فى تخفيف الضغط على المستشفيات، ويبقى الفيروس تحت السيطرة".
وأضاف: "إذا بدأت اللقاحات فى التأثير ليس فقط على خطر الموت أو على الاستشفاء، ولكن على الانتقال والانتشار، فأعتقد أننا سنتجه بسرعة نحو السيطرة على هذا الوباء".
وارتفع عدد الإصابات العالمية الجديدة الأسبوع الماضى لأول مرة منذ شهرين تقريبا وزادت الحالات المعلن عنها في 4 مناطق وهي الأمريكيتان وأوروبا وجنوب شرق آسيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.
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