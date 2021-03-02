كتب سمير حسنى

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، توزيع 237 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد المضاد لفيروس كورونا، على 142 دولة بحلول نهاية مايو المقبل، بحسب مصادر إعلامية.

وقال المدير التنفيذى لخدمات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان إنه على الرغم من تباطؤ انتشار كورونا فى بعض البلدان بسبب الإغلاق وبرامج التطعيم، "فمن السابق لأوانه وغير الواقعى الاعتقاد بأن الوباء سينتهى بحلول نهاية العام".