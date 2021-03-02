السلطة التنفيذية الليبية تطالب بالكشف عن نتائج التحقيق حول مزاعم الرشاوى

كتب : أحمد جمعة

طالبت السلطة الجديدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحريات والتحقيق اللحظي الذي أجرته بشأن مزاعم الرشاوی خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكدت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التزامها المطلق بما ورد في تعهداتها المكتوبة والشفوية بشأن مكافحة الفساد ومنع الفاسدين ومحاربتهم بكل الوسائل القانونية والقضائية، مجددين تأكيدهم بعدم السماح لكل من ثبت تورطه بالفساد من تولي أي مسؤولية، وتقديمهم للعدالة، والسير نحو لم الشمل وتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة، وإعادة السلطة للشعب الليبي لتقرير مصيره من خلال انتخابات حرة وشفافة.

وشدد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بأنهما لن يسمحا للمعرقلين من استغلال الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار السياسي وتعطيل مسيرة المصالحة وإحباط تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة يعمها الأمن والاستقرار والرخاء.