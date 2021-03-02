السكة الحديد: تركيب بوابات إلكترونية بمداخل المحطات لمنع التهرب من التذاكر

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد أن مشروع تركيب بوابات إلكترونية بمداخل المحطات العازمة الهيئة على تنفيذه يستهدف منع التهرب من التذاكر واستقلال القطارات بدون شراء تذاكر، حيث مخطط تركيبها بمحطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية كمرحلة أولى من المشروع على أن يتم تعميمه تباعا على باقى المحطات.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن المشروع يشمل تركيب البوابات الإلكترونية فى 4 محطات رئيسية كمرحلة أولى تشمل محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية، وتضم فالمرحلة الثانية 16 محطة رئيسية على رأسها محطات طنطا والمنيا وبنى سويف وأسيوط ونجع حمادى وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان، على أن يتم تطبيقه تباعا على باقى المحطات من أجل إحكام السيطرة على إيرادات تذاكر القطارات ومواجهة ظاهرة "التزويغ" من التذاكر.

وأوضحت المصادر أنه تقرر البدء بالمحطات الأكثر كثافة ركاب مثل محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية، حيث سيتم تركيب البوابات على مداخل ومخارج أرصفتها ضمن المرحلة الأولى من المشروع باعتبارها الأكثر كثافة ركاب على مستوى محطات الجمهورية.

وأضافت المصادر أن هذه البوابات ستمنع عبور أى راكب فى اتجاه رصيف القطار بدون أن يكون حاجز تذكرة بأى وسيلة من وسائل حجز التذاكر سواء شبابيك الحجز بالمحطات أو ابليكشن الحجز الموجود على الموبايلات أو الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الانترنت، حيث ستكون مماثلة للبوابات الإلكترونية الموجودة بمحطات مترو الأنفاق.