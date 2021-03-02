الزوجة الأصيلة.. ساعدت زوجها حتى قضاء الدين وتعمل معه فى الصيد منذ سنوات

هنا في إحدي الجزر المتواجدة بقرية الحلة جنوب محافظة قنا سطرت أرض الجزيرة قصة كفاح لزوج وزوجته يعملان في صيد الأسماك برفقة صغيرهما، ليضربا مثلًا في التعاون والمثابرة والبحث عن الرزق الحلال، فمنذ سنوات كان يعمل الزوج في صيد الأسماك ببحيرة ناصر واستطاعت زوجته أن تقف بجواره بعد كثرة الديون والعمل سويا في صيد الأسماك.

قال متولي حامد، 60 عاما، إن يومهما يبدأ قبل شروق الشمس، حيث تساعده زوجته في العمل وصيد الأسماك وكذلك التجديف بالمركب وسط المياه وجمع الشباك والعودة بالأسماك لبيعها والاستفادة من الأسماك الصغيرة في عمل الملوحة.

وأوضح حامد، أن من الصعوبات التي توجه الصياد أثناء عمله هي ارتفاع الموج والرياح والتي تعيق العمل وتوقف الصيد في بعض الأحيان وكذلك خطورة المياه والتعرض لهجمات من أسماك في المياه، كما أن برودة المياه في فصل الشتاء من الأمور الصعبة.

وأشار متولي حامد، إلي أنه يعاني من أمراض ولكنه يعمل لتوفير قوت اليوم، كما يتمني أن يعود معاشه الذي تم إيقافه منذ سنوات وذلك لكي يستطيع الإنفاق علي أسرته بجانب بيع الأسماك.