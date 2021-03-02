الزمالك يطالب جامعة سوهاج باعتذار عن واقعة بن شرقى.. والتعليم العالى تحقق وتتواصل مع اللاعب

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، أجرى الوزير اتصالًا هاتفيًّا باللاعب الذي ورد اسمه بالامتحان، وأعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكدًا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.

فوجئ طلاب الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة سوهاج ، بوجود سؤال في مادة القانون الدولى الخاص يتضمن استعانة أستاذ المادة بخبر غير صحيح في أحد الأسئلة، وهو عبارة عن وفاة لاعب الزمالك المغربى أشرف بنى شرقي بفيروس كورونا، على غير الحقيقة، فقررت الجامعة إنهاء انتداب أستاذ المادة بعد الخطأ الذى ارتكبه.

فى سياق متصل استنكرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الواقعة المؤسفة التي شهدتها كلية الحقوق بجامعة سوهاج حيث عمد الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي لاستفزاز جماهير الزمالك، بوضع سؤال بامتحان الفرقة الرابعة يسيء للاعب المغربي أشرف بن شرقي في واحدة من أبشع صور التعصب البغيض حيث نسج قصة خيالية بإصابة اللاعب بفيروس كورونا ووفاته وادعاء أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وتؤكد اللجنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تحفظ حقوق النادي وجماهيره ومنتسبيه، ومن بينها تقديم بلاغ للمستشار النائب العام، وكذلك مخاطبة وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات وجامعة سوهاج لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة المسئول عن تلك الواقعة مما يكفل عدم تكرارها مستقبلا لاسيما أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تنقية الساحة الرياضية من التعصب من خلال إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن .

وإذ تؤكد إدارة النادي استياءها التام مما حدث، وتطالب اللجنة باعتذار رسمي من الجامعة للاعب والنادي والتنديد بما حدث، وكذلك التحقيق مع كافة الجهات المسئولة عما حدث.

ووفقا لأسئلة مادة القانون الدولى الخاص الذى أداه الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة سوهاج، استرشد فيها أستاذ المادة بالكلية بخبر غير صحيح عن وفاة لاعب الزمالك المغربى أشرف بن شرقى عقب إصابته بفيروس كورونا، تاركا خلفه تركة ضخمة، على إثرها قامت الزوجة والأولاد بفتح التركة وتوزيعها فيما بينهم، مطالبا الطلاب بحلها قانونيا.

وفوجئ الطلاب بوضع أستاذ المادة 28 سؤالا ما بين صح وخطأ واختيارى على تلك الواقعة المبنية على خبر غير صحيح.

وعلى الفور قررت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز وقف انتداب الأستاذ الذى وضع سؤال "بن شرقى" في كلية الحقوق الفرقة الرابعة "مادة القانون الدولى الخاص"، ومخاطبة رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الواقعة حيث أن الأستاذ منتدب من جامعة أسيوط.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع: إننا نقدر اللاعب وأسرته والشعب المغربي، وندين ما قام به الأستاذ، مؤكدا أن أسئلة الامتحانات تكون سرية ولا يطلع عليها إلا أستاذ المادة، وأن الجامعة فؤجت بالسؤال، كما فؤجى به الطلاب، ونقدر جماهير وشعبية نادى الزمالك، ونؤكد على احترامنا الكامل للجميع