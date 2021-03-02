اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يؤكد النهج الاستراتيجى لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات مع السودان

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:37 م
الرئيس السيسى يؤكد النهج الاستراتيجى لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات مع السودان الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الثلاثاء، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخاً للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل. كما طالب بنقل تحياته إلى شقيقيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.

السيسى

الرئيس السيسى

السودان

العلاقات مع السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يصدق على قانونين للبحث عن الغاز فى شربين وشمال مارينا البحرية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:42 م

الرئيس السيسى يصدق على قانون للبحث عن الغاز شمال الفنار البحرية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:20 م

الرئيس السيسي يتابع جهود وزارة التعاون الدولى.. ويوجه بتعزيز التعاون التنموى مع الجهات الدولية لتعظيم الاستفادة فى تحقيق التنمية الشاملة.. وتفعيل منصة التعاون التنسيقى المشترك لدعم مشروع تطوير الريف المصرى

الإثنين، 01 مارس 2021 05:46 م

الرئيس: تعزيز التعاون التنموى مع الجهات الدولية لتعظيم تحقيق التنمية الشاملة

الإثنين، 01 مارس 2021 05:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة