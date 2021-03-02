الداخلية تقدم مساعدات للمواطنين بمبادرة حياة كريمة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الخدمية والانسانية لتقديم كافة أوجه الرعاية الانسانية والاجتماعية لعدد من القرى المزمع تطويرها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وتعظيماً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية – فقد واصلت وزارة الداخلية إيفاد قوافل خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بالعديد من المحافظات حيث تم إيفاد قافلة بنطاق محافظة الجيزة إستهدفت (منطقة مساكن عثمان بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر)، وتم توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين – مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.