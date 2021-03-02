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الحكومة تنفى فصل التيار الكهربائى عن العدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:36 ص
الحكومة تنفى فصل التيار الكهربائى عن العدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ بالعدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار.
 

الحكومة

الكهرباء

المركز الاعلامى

المستهلك

اليوم السابع بلس

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