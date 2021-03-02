الحكومة تنفى فصل التيار الكهربائى عن العدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ بالعدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار.
الحكومة تنفى فصل التيار الكهربائى عن العدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذارالثلاثاء، 02 مارس 2021 11:36 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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