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الجيش اليمنى: مقتل مدنى جراء قصف حوثى لمدينة حيس جنوب الحديدة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:59 م
الجيش اليمنى: مقتل مدنى جراء قصف حوثى لمدينة حيس جنوب الحديدة الجيش اليمنى - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد الجيش اليمنى، مقتل مدنى جراء قصف حوثي لمدينة حيس جنوب الحديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قُتل 35 عنصرًا من ميليشيا الحوثي، الإثنين، خلال مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" عن قيادات ميدانية قولها إن الميليشيات حاولت شن هجوم على مواقع الجيش في جبهة الكسارة، غربي مأرب، وتصدت قوات الجيش للهجوم ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار.

بالتزامن دمرت مدفعية الجيش مدرعة عددا من الأطقم التابعة للميليشيا الحوثية، فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية دبابتين ومدرعة وثلاثة أطقم أخرى كانت في طريقها إلى الكسارة، ومقتل جميع من كانوا على متنها.


الجيش اليمنى

قصف حوثى

الحديده

اخبار اليمن

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