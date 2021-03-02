التعليم العالى تعلن فتح باب الترشح لجائزة اليابان للتنمية المستدامة 2021

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن فتح باب التقدم لنيل جائزة اليونسكو/ اليابان للتنمية المستدامة لعام 2021، والتى تهدف إلى مكافأة الجهود المتميزة للأفراد والمؤسسات والمنظمات التى تقوم بأنشطة فى مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى أن حكومة اليابان تمول هذه الجائزة؛ بهدف دعم تنفيذ برنامج العمل العالمى للتعليم من أجل التنمية المستدامة، وإبراز المشاريع والبرامج المتميزة فى مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة ومكافأة القائمين عليها.

يذكر أنه يمكن للراغبين فى الترشح التسجيل واستيفاء استمارة الجائزة، والمتاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية على الموقع الإلكترونى للجائزة.

ويتم اعتماد الترشيحات من خلال اللجان الوطنية بحد أقصى 3 ترشيحات لكل دولة، على أن يقدم المرشح للجنة الوطنية المصرية لليونسكو ملخصًا للمشروع المقدم لنيل الجائزة، وخطاب ترشيح موجه للجنة، على أن ترسل كافة الأوراق المطلوبة على البريد الإلكترونى قبل موعد غايته 15 أبريل 2021، حتى يتسنى للجنة التربية دراسة الترشيحات المقدمة.