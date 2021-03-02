التحالف يدمر طائرة حوثية مسيرة أطلقت من اليمن بتجاه السعودية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام سعودية، إن قوات التحالف، اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية من اليمن تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

وقالت قيادة التحالف العربي للحرب في اليمن والتي تقوده المملكة العربية السعودية، إن استمرار محاولات المليشيا الارهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية.

وأكد: "نتخذ الاجراءات العملياتية لحمايه المدنيين والاعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".



يذكر أن فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية في جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب الأهلية في البلاد وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أدرجت على القائمة السوداء منصور السعدي رئيس أركان القوات البحرية الحوثية وأحمد علي أحسن الحمزي قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين.

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في البيان" تدين الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين اللذين ورد ذكرهما اليوم المواقع المدنية .إن هذين الشخصين يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".