البعثة الأممية تحث على انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الليبية فى سرت

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حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس النواب الليبي على الاجتماع كما هو مقرر في مدينة سرت في الثامن من مارس الجاري، لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الحكومة الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة.

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية اليوم الثلاثاء أن دعوة البعثة تأتي تماشيًا مع المطلب العام المتزايد إلى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة ليبية موحدة، لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.