اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين تتوقع أن ينمو اقتصادها 5% فى 2021

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:16 م
البحرين تتوقع أن ينمو اقتصادها 5% فى 2021 مؤشر اقتصادى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة أنباء البحرين، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة المالية إن البلد الخليجى يتوقع تسجيل عجز قدره 1.2 مليار دينار (3.20 مليار دولار) فى ميزانية عام 2021 .

 

وأضافت الوكالة أن البحرين تستهدف ميزانية قيمتها 3.6 مليار دينار للعام 2021، مع إيرادات متوقعة تبلغ 2.4 مليار دينار.

 

وكشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن أبرز بنود الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 والتي جاءت نتيجةً للتعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية لمناقشة مرئيات السلطة التشريعية وصولاً للتوافقات خلال الاجتماعات التي عُقدت بين السلطتين وما تم إقراره من قبل مجلس النواب الموقر بعد مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويلبي التطلعات ويحقق الأهداف المنشودة على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي تشهدها المملكة والعالم أجمع جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. 

 

 


البحرين

اقتصاد البحرين

أخبار البحرين

نمو اقتصاد البحرين

أزمة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد للمواطنين: لا تخففوا الملابس.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة غدا وأمطار ونشاط رياح.. الأمطار على السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم وتمتد خفيفة على القاهرة الكبرى.. واضطراب الملاحة على البحرين

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:00 م

ارتفاع بورصات السعودية والإمارات ومسقط بجلسة منتصف الأسبوع.. وتراجع البحرين وقطر

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:38 م

هبوط بورصة البحرين بعد صعود 4 جلسات متتالية بضغوط تراجع قطاع البنوك

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:59 م

صعود هامشي لبورصة البحرين بافتتاحية التعاملات مدفوعة بسهم البحرين للأسواق الحرة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:26 ص

افتتاحية حمراء لبورصة دبي بضغوط هبوط 15سهما على رأسها مصرف السلام البحرين

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:21 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة