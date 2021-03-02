البامية تحمى قلبك من تصلب الشرايين وأمراض الأوعية الدموية

ندى سليم

أكد الباحثون بمؤسسة القلب البريطانية على علاقة الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان بصحة القلب، ومن أبرز الخضراوات التي تحميك من مخاطر الأمراض القلبية كانت البامية التي كشفت دراسات بحثية عن دورها الفعال في الحماية من الأمراض التي تهدد قلبك وحياتك بوجه عام، طبقا لتقرير نشر فى موقع اكسبريس.

وقالت دراسة صادرة عن مؤسسة القلب البريطانية، إن البامية تعد من الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية التي تحتوى على العديد من المركبات والفيتامينات الهامة لصحتك، حيث إنها قابلة للذوبان بالماء وبالتالي يسهل تحركها بطول القناة الهضمية، وتعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الأمعاء الدقيقة.

وأوضح الباحثون أن البامية نظرا لأنها من الألياف القابلة للذوبان فإنها تعمل على مقاومة نسب الكوليسترول والدهون داخل الأمعاء، وبالتالي تدعم عملية الهضم لتتم بسهولة، حيث تلعب دوار أيضا في خفض المخاطر الناتجة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكدت الدراسات أن أمراض القلب والأوعية الدموية هو مصطلح يصف الحالات التي تؤثر على القلب أو الدورة الدموية، ويمكن أن يشمل ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية وأمراض القلب وغيرها من الحالات المرضية التي تهدد حياتك.

وحدد التقرير بعض الأطعمة التي تسهم في حمايتك من مخاطر القلب والأوعية الدموية وتتمثل في الشوفان والفول والباذنجان والمكسرات والحمضيات والأسماك الدهنية والتفاح.

وحذرت الدراسة أيضا من بعض الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والتي يمك أن تلحقك بالعديد من الأمراض وتشمل تناول كل من السجق و برجر، جبنة الشيدر، حليب صافي

كريمة كاملة، زيت جوز الهند، حيث يمكن لتلك الأطعمة التي تصنف من الدهون المتحولة أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، والتي من بينها أيضا المعجنات والأطعمة المقلية.

واكد الباحثون أن الكوليسترول الضار يمكن أن يلتصق بجدران الشرايين ومن ثم يؤدى الى تصلب الشرايين، حيث تتراكم الرواسب الدهنية وتتصلب على طول الشرايين، مما يصبح ممر مرور الدم ضئيل للغاية، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم حيث يضخ القلب بقوة أكبر ، في محاولة لدفع الدم عبر الشرايين المسدودة للوصول إلى الأعضاء الحيوية.