فوائد تناول البامية على صحة جسمك

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من أنواع الخضروات التى يفضلها الكثيرون ولكن تعتبر البامية هى الافضل بينهم، حيث تتميز بمذاقها الطيب وفوائدها المذهلة ، فتحتوى البامية على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الامراض والعدوى ومنها "فيتامين سى، البروتين، الالياف، الكربوهيدرات،فيتامين ك ".

وحسب ما ذكره موقع timesofindiaفأن فوائد البامية هى:

فوائد تناول البامية



1: تحتوى البامية على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والحد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى.

2:تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة لذلك تعتبر البامية من أفضل الأطعمة التى تحد من خطر الاصابة بالامراض السرطانية المختلفة.

3:تحتوى البامية على العديد من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الجلطات وتصلب الشرايين.

4: تحتوى البامية على نسبة عالية من حمض الفوليك لذلك ينصح المرأة الحامل بتناول البامية لتعزيز صحة الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية.

5:نظرا لاحتواء البامية على نسبة عالية من الفيتامينات فهى تعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.

6: تعمل على زيادة كثافة الشعر ونموه وحمايته من التساقط والتلف، وذلك لاحتوائها على العديد من الخصائص الهامة لصحة الشعر.

7:تحتوى البامية على العديد من الفيتامينات التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتحميه من الضعف وعدم التركيز.

8: تعتبر البامية من أفضل الاطعمة لصحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات والالتهابات.

9:تساعد على قوة العضلات وحمايتها من الهشاشة والكسر، وذلك لاحتوائه على فيامينات عديدة لصحة العظام.

10:تحمى الجسم من خطر الاصابة بفقر الدم والضعف العام.