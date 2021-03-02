اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يلتقى 3 أساقفة على هامش انعقاد المجمع المقدس بالكاتدرائية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:24 م
البابا تواضروس يلتقى 3 أساقفة على هامش انعقاد المجمع المقدس بالكاتدرائية البابا تواضروس والأنبا إبراهام
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عددا من الأساقفة، على هامش انعقاد المجمع المقدس من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهم الأنبا يوسف أسقف بوليفيا، والأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبار شية لوس أنجلوس، والأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبار شية لوس أنجلوس.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالقاهرة، أمس الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، وأسقفين من المهجر وهما الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فرجينيا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

بدأت صباح اليوم اجتماعات أولى اجتماعات المجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث بدأت لجنة الإيمان والتعليم، الاجتماع الأول، ويعقبها اجتماع جنة العلاقات المسكونة الساعة 11 صباحا حتى 12:30 ظهرا، ثم لجنة الإعلام والمعلومات من 1 ظهرا حتى 2:30 ، ولجنة الرهبة والأديرة من 6-7:30 م، ولجنة شئون الإيبارشيات من 8 – 9:30 م بقاعة سكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبدأت جلسات انعقاد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماعاتها، هذا العام بعد أن توقفت العام الماضى مرتين بسبب انتشار فيروس كورونا، أمس الاثنين، لتنعقد اللجان الفرعية بالمجمع المقدس على مدار ثلاثة أيام وهم 12 لجنة، ويوم الخميس 4 مارس الاجتماع الرسمى بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى، وسوف يكون الموضوع الرئيسى للمجمع المقدس هذا العام هو "كيف كل لجنة تستفيد وتتكيف مع فيروس كورونا؟ والاستفادة التى تقدمها الكنيسة للشعب".

وعقت 5 لجان أولي اجتماعاتها الاثنين، وهى لجنة الرعاية والخدمة، ولجنة الأسرة ولجنة العلاقات العامة ولجنة الطقوس ولجنة شئون الإيبارشيات، وذلك بقاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، ويوم الأربعاء 3 مارس تعقد لجنتان اجتماعاتهما وهما لجنة السكرتارية واللجنة الدائمة ثم اجتماع مع البابا تواضروس بالمقر البابوى، ويوم الخميس 4 مارس تعقد الجلسة العام للمجمع المقدس  برئاسة البابا تواضروس بمركز اللوجوس بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوي، والتي‏ ‏تعلن‏ ‏فيها‏ ‏القرارات‏ ‏والتوصيات الخاصة عقب انعقاد كافة اللجان، والتي من أهمها " خدمة الكنيسة في زمن وباء كورونا" .

 


البابا تواضروس

المجمع المقدس

انعقاد المجمع المقدس

لجان المجمع المقدس

اساقفه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لجان المجمع المقدس توصى بعودة "الأشبين" للمقبلين على الزواج وتوحيد الكشوف الطبية ودراسات المشورة بالإيبارشيات.. وتدريس الانتخابات بمناهج مدارس الأحد وإعداد حصر للمعاقين وخطة جديدة لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:06 م

اعرف توصيات المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:31 ص

المجمع المقدس يوصى بعودة "الأشبين" للمقبلين على الزواج وتوحيد منهج المشورة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:12 ص

البابا تواضروس يلتقى عددا من الأساقفة على هامش انعقاد المجمع المقدس.. صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:54 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة