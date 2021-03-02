البابا تواضروس يلتقى 3 أساقفة على هامش انعقاد المجمع المقدس بالكاتدرائية

كتب مايكل فارس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عددا من الأساقفة، على هامش انعقاد المجمع المقدس من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهم الأنبا يوسف أسقف بوليفيا، والأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبار شية لوس أنجلوس، والأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبار شية لوس أنجلوس.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالقاهرة، أمس الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، وأسقفين من المهجر وهما الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فرجينيا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.