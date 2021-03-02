

وقالت ماتفيينكو، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، "لا نعلم متى سنكون جاهزين لفتح الحدود لمواطني الدول الأخرى، ونتابع الوضع باهتمام، ونأمل بفتح الحدود تدريجيا بمجرد أن يسمح الوضع بذلك".



وأشارت إلى أن الوضع الصحي يتحسن في روسيا بشكل موضوعي بفضل القرارات المتخذة وتنفيذ المتطلبات الصحية والوبائية والإجراءات الإضافية في مكافحة الفيروس.



وأكدت أن تحسن الوضع يعود أيضا لحملة التطعيم الجماعي وزيادة انضباط المواطنين الروس الذين يرتدون أقنعة الوجه والقفازات ويلتزمون بمتطلبات المسافة الاجتماعية.



وتابعت: "يرى الخبراء أنه سيتم إلغاء معظم القيود بحلول بداية الصيف بسبب الانخفاض الملحوظ لعدد الإصابات بكورونا".

