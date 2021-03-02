افتتاحية حمراء لبورصة دبي بضغوط هبوط 15سهما على رأسها مصرف السلام البحرين

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% خاسراً 5.50 نقطة ليصل إلى مستوى 2546.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 30.2 مليون سهم محققة ما قيمته 53.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 580 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.15%، أعقبه قطاعي العقارات والخدمات بنسبة 0.47%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي ، بمستهل جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.63%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.49%، وتراجع 15 سهماً على رأسها سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.01%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 1.92%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.5 مليون ورقة بقيمة 17.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.20%.

في سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 4 مارس الجاري، لاتخاذ قرارات بالتمرير فيما يتعلق بأعمال الشركة.

في السياق ذاته أعلنت شركة اللاينس للتأمين، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس الجاري، للمصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2020، لعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليهما، ومقترح توزيع أرباح العام 2020 المزمع عرضه على الجمعية العمومية، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمساهمين وتحديد موعدها، وتقرير الحوكمة للعام 2020.