قطاع البنوك يصعد ببورصة دبى بالمستهل.. و"أمانات" تستحوذ على "كامبريدج"

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام ل سوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% خاسراً 3.93 نقطة ليصل إلى مستوى 2547.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 67.9 مليون سهم محققة ما قيمته 108.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1163 صفقة لعدد 27 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.34%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.80%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.18%، 0.05%، على التوالي.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الاثنين، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.63%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.74%، وتراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.20%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 2.02%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.6 مليون ورقة بقيمة 31.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.27%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أمانات القابضة، استحواذها الكامل لمركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل بتكلفة استثمارية قيمتها 232 مليون دولار أمريكي (851 مليون درهم إماراتي) من شركة ني في أم كابيتال للرعاية الصحية، وهي شركة أسهم خاصة تركز على الأسواق الناشئة، وتم تمويل هذه الصفقة من خلال مزيج من النقد الفوري والمديونية، وتمثل هذه الصفقة الاستثمار الأول لشركة أمانات في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية التي تمت خلال السنوات الأخيرة في قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

في سياق آخر أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الأحد، وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، ومناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلي للشركة عن نشاط مكافحة غسل الأموال بالشركة، كما وافق المجلس بالإجماع على مقترح تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والبالغ عددها 27.4 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم الواحد 0.70 دولار بإجمالي قيمته 19.2 مليون دولار أمريكي ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 245.3 مليون دولار أمريكي وليصبح عدد أسهم الشركة 350.4 مليون سهم.

فيما أعلنت بورصة دبي، إعادة التداول على أسهم شركة دبي للتأمين – DIN بعد الافصاح عن قرارات الجمعية العمومية.