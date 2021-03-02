اليوم السابع
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استرداد 1.5 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لمصرى فى لبنان

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:11 ص
استرداد 1.5 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لمصرى فى لبنان مطار بيروت - ارشيفية
كتب محمود راغب

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نجح مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية ببيروت، فى استرداد 1.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لعامل مصري بلبنان، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.
 
جاء ذلك فى تقرير لمكتب التمثيل العمالى ببيروت، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
 
وتناول التقرير  للملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال يناير الماضى، حيث تم اعتماد عقدين عمل، وبلغ عدد طلبات نقل الكفالة المقدمة للمكتب 14 طلباً، وتم إحالتها إلي الأمن العام،  بالإضافة إلي تسوية 4  شكاوى وديا، وما زال هناك 3 شكاوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى  7 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.
 

بيروت

لبنان

العماله المصريه ببيروت

مكاتب التمثيل العمالى

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