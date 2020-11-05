اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: إلغاء نظام الكفيل يعطى الوافدين حرية الخروج النهائى فور انتهاء العقد

الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:32 م
القوى العاملة: إلغاء نظام الكفيل يعطى الوافدين حرية الخروج النهائى فور انتهاء العقد السعودية تبدأ ضوابط عمل جديدة بإلغاء نظام الكفالة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي  للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
 
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار  متابعته للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة ، وما تم إعلانه رسميا من إلغاء نظام الكفيل بعد قرابة 72 عاما من تطبيقه وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية ، هي : خدمة التنقل الوظيفي ، وتطوير آليات الخروج والعودة، وتطوير آليات الخروج النهائي،وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.
 
وتناول التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ما تم إعلانه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ،  وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة العمالية بين العمال الوافدين وأصحاب الأعمال تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، حيث التقى  مدير  مكتب عمل الرياض  عبدالكريم عسيري للوقوف على تفاصيل المبادرة وأوجه الاستفادة منها لصالح العمالة المصرية .
 
 وأوضح مدير  مكتب عمل الرياض،  أن المبادرة تعتبر خطوة مهمة لرفع القيود عن العمالة الوافدة وخاصة في مجال نقل الكفالة والتنقل بين أصحاب الأعمال والشركات.
 
وقال: إن المبادرة أعطت العمال الوافدين حرية الحصول على تأشيرة خروج نهائي فور انتهاء عقد العمل دون التقيد بموافقة صاحب العمل، كما تمكن للعامل الخروج النهائي قبل انتهاء عقد العمل بشرط الالتزام بالشروط المتعاقد عليها ، فضلا عن الحصول على تأشيرة خروج وعودة لقضاء الإجازة السنوية دون التقيد بموافقة صاحب العمل ، بالإضافة إلي استقدام عائلته دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
 
وأكد عبد الكريم عسيري، لرئيس مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بالرياض، أن هذه المزايا الجديدة التي تمنحها المبادرة تعتبر أهم ما يحتاج إليه العامل المصري والتى نتج عن غيابها سابقا بعض مشاكل العاملين.
 
 

القوى العامله

السعوديه

المملكه السعوديه

نظام الكفيل

إلغاء نظام الكفيل

الكفيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

5 مهن ستظل خاضعة لنظام الكفيل فى السعودية .. تعرف عليها

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:58 ص

وداعا نظام الكفيل.. السعودية تعلن إلغاءه رسميا مارس المقبل.. نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.. النظام الجديد يتيح للعامل الانتقال لعمل آخر بانتهاء عقده دون موافقة صاحب العمل

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 05:29 م

السعودية تعلن تخفيف القيود على العمالة الوافدة أبرزها "إلغاء الكفيل".. إنفو

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 05:24 م

السعودية تلغى نظام الكفيل وتستبدله بمبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية".. تدخل حيز التنفيذ في 14 مارس2021.. تمنح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل.. و10 فوائد يجنيها الاقتصاد من القرار

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:55 م

السعودية تعلن رسمياً إلغاء نظام الكفيل مارس المقبل

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عصابة تسرق 9 خزائن من بنك فى ميلانو بإيطاليا عبر أنفاق المجارى

عصابة تسرق 9 خزائن من بنك فى ميلانو بإيطاليا عبر أنفاق المجارى

تأجيل استئناف هدير الهادى فتاة التيك توك على حبسها عامين لـ10 ديسمبر

تأجيل استئناف هدير الهادى فتاة التيك توك على حبسها عامين لـ10 ديسمبر

"الكرة المصرية فى العلالى"..الأهلى والزمالك فى قمة أفريقية لأول مرة بالتاريخ.. المغاربة ضحية السيطرة المصرية.. الأحمر والأبيض فى مهمة نسيان الأحزان الكروية بعد عامى 2018 و2016.. وبرج العرب يتزين للعرس الأفريقى

"الكرة المصرية فى العلالى"..الأهلى والزمالك فى قمة أفريقية لأول مرة بالتاريخ.. المغاربة ضحية السيطرة المصرية.. الأحمر والأبيض فى مهمة نسيان الأحزان الكروية بعد عامى 2018 و2016.. وبرج العرب يتزين للعرس الأفريقى

رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.. "الداخلية" تؤكد توفير مناخ آمن أثناء العملية الانتخابية

رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.. "الداخلية" تؤكد توفير مناخ آمن أثناء العملية الانتخابية

لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور

لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور

خالد صلاح: إعلام أمريكا ينتقد شبابنا ويهلل لمرشح الـ78 سنة.. يا كدابين

خالد صلاح: إعلام أمريكا ينتقد شبابنا ويهلل لمرشح الـ78 سنة.. يا كدابين

أمير مرتضى: لا يجوز مقارنتى بسيد عبد الحفيظ.. منصبى مثل الخطيب

أمير مرتضى: لا يجوز مقارنتى بسيد عبد الحفيظ.. منصبى مثل الخطيب

لا تستثمروا فى الذهب..

لا تستثمروا فى الذهب..

الداخلية تعلن استعدادها لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.. صور

الداخلية تعلن استعدادها لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.. صور

موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 36 سنة

موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 36 سنة

كاف يعلن اختيار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى

كاف يعلن اختيار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة