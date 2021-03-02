استبعاد مشرفتين ومجازاة 3 ممرضين بمستشفى السويس العام لتردى مستوى النظافة

السويس - سيد نون

قرر الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالسويس، باستبعاد مشرفتين من مواقع عملهم ومجازاة 3 من فريق التمريض بمستشفى السويس العام بعد جولة مفاجئة بالمستشفى.

واستدعى الحفناوي مسؤولي شركة النظافة وانذرهم باتخاذ الإجراءات القانونية بعد 24 ساعة حال استمرار تردى مستوى النظافة العامة للمستشفى .

واجتمع إسماعيل الحفناوي، بفريق عمل مستشفى السويس العام برئاسة الدكتور محمد صبري مدير المستشفى، واستدعى أيضاً مسؤولي شركة الأمن وطالبهم بتحقيق الانضباط الأمني داخل المستشفى وتوفير الأمان للمرضى والطاقم الطبي .

وشدد وكيل وزارة الصحة، على إدارات المستشفيات والجودة ومكافحة العدوى والشؤون العلاجية والصيدلة بمديرية الصحة بتكثيف التواجد اليومي بالمستشفيات ومعالجة السلبيات وذلك تفعيلاً للمنظومة الرقابية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات المخزنة تجاه الكهن الموجودة في فناء المستشفى.