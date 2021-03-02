اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع عدد العاطلين بألمانيا بواقع 9000 شخص فى فبراير

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:45 م
ارتفاع عدد العاطلين بألمانيا بواقع 9000 شخص فى فبراير بطالة - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع في فبراير للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، محطما توقعات بانخفاضه بعد أن أدت إجراءات العزل العام لمكافحة وباء فيروس كورونا إلى تراجع أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب العمل إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 9000، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، إلى مليونين و752 ألفا. وكان استطلاع لرويترز توقع انخفاضا قدره 13 ألفا.

وقال ديتليف شيله رئيس مكتب العمل في بيان إن خطة "العمل لساعات أقل تواصل تأمين التوظيف على نطاق واسع ومنع البطالة".

وظل معدل البطالة دون تغيير مقارنة بالشهر السابق عند ستة بالمئة.

وقالت المكتب إن عدد العاملين لساعات أقل في ديسمبر بلغ مليونين و390 ألف موظف تقريبا بموجب خطة حكومية مصممة لتجنب التسريح الجماعي للعمال أثناء فترات التراجع الاقتصادي من خلال تقديم إعانات للشركات لإبقاء العمال على جداول الرواتب.

 


المانيا

عاطلين

كورونا

اوروبا

اقتصاد اوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة