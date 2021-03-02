ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية.. وإلغاء إدراج "سوليدرتي السعودية للتكافل"

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام ل سوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% رابحاً 93.65 نقطة ليصل إلى مستوى 9232.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% رابحاً 38.29 نقطة ليصل إلى مستوى 25816.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 103.2 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.75%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.75%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.61%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.53%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.24%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.02%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.85%، ثم قطاع السلع الراسمالية بنسبة 0.77%، فيما تراجع قطاعي الأدوية والطاقة بنسبة 0.74%، 0.01%، على التوالي.

وقفز 157 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 27.99%، ثم سهم " متطورة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.90%، وتراجع 23 سهماً على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 2.03%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 1.92%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 1.32%، فيما تصدر سهم "الخريف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 338.9 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية ، إلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في السوق وذلك بنهاية عمل أمس الاثنين.

في سياق آخر أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لـشركة الجزيرة تكافل تعاوني، الناتجة عن الاندماج مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل من خلال عروض مبادلة أوراق مالية وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل اليوم الثلاثاء.

في سياق منفصل أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 479.98 مليون ريال بقيم 0.40 بعد خصم الزكاة للسهم.