المجموعة المالية هيرميس السعودية تعلن إتمام الطرح العام الأولي لأسهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية "تداول" بقيمة 144 مليون دولار

تضاف هذه الصفقة إلى سلسلة صفقات أسواق المال الناجحة التي أتمتها المجموعة المالية هيرميس السعودية في السوق السعودي، مما يعكس التزامها المتواصل بتنمية أعمالها في المملكة.

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن قيام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بتقديم الخدمات الاستشارية في عملية الطرح العام لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية "تداول"، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 540 مليون ريال (144 مليون دولار أمريكي). وقامت المجموعة المالية هيرميس السعودية بدور مدير الطرح وضامن التغطية في الصفقة.

وقد تم بدء التداول اليوم على أسهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة وتم قيد السهم تحت كود بلومبرج " 2081 "، حيث قامت مجموعة الخريف ببيع 7.5 مليون سهم من أسهم الشركة، أو ما يمثل 30% من رأس مال الشركة، وذلك بسعر (72) ريال للسهم.

تعد شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخريف، والتي تأسست في المملكة العربية السعودية عام 1957 كشركة متخصصة في توفير المعدات الزراعية. وعكفت الشركة منذ نشأتها على تنويع أنشطتها والتوسع في مختلف المجالات بما في ذلك أنظمة الآلات والمعدات والنفط والمقاولات، علاوةً على الطباعة والورق، وذلك من خلال العديد من الشركات التابعة. كما تم تأسيس شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عام 1991، وهي شركة رائدة في تشغيل وصيانة محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وتقديم الحلول المتكاملة للمياه في المملكة السعودية، ويصل عدد مشروعاتها إلى 54 مشروع في أنحاء المملكة.

وفي هذا السياق، أوضح محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن إتمام الطرح العام الأولي لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة يمثل تنفيذ لجزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز تواجدها في السوق السعودية عبر توظيف قدراتها الرائدة في ترتيب الاكتتابات وتقديم الخدمات الاستشارية. وأكد فهمي على إيمانه بفرص النمو التي تحظى بها المملكة لتصبح مركزًا تجاريًا عالميًا خلال السنوات القادمة، ولاسيما بعد ترقية تصنيف السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشري MSCI وFTSE، مشيرًا إلى استعداد المجموعة المالية هيرميس لتحقيق أقصى استفادة من مقومات نمو السوق، خاصًة في ضوء إعدادها لإتمام العديد من الصفقات خلال العام الجاري.

ويمثل هذا الطرح آخرصفقة في سلسلة الصفقات الناجحة التي أتمتها المجموعة المالية هيرميس السعودية في المملكة، ومنها الطرح العام لشركة أرامكو خلال عام 2019، بالإضافة إلى صفقة الطرح العام لأسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية خلال العام الماضي.

ويحظى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة بحصة سوقية تبلغ 9% من الصفقات المنفذة بأسواق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال أول 9 أشهر من عام 2020، وفقا لتصنيفات مركز البيانات المالية Refinitiv، فضلاً عن نجاحه في احتلال صدارة ترتيب مستشاري صفقات أسواق المال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار الأربع سنوات الماضية.

— نهاية البيان —

عن المجموعة المالية هيرميس

تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار أكثر من 35 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف يضم أكثر من 5500 موظف. وتتخصّص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر، وذلك عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد قامت الشركة عام 2015 بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك أعمال شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وتنمية للتمويل متناهي الصغر وشركة valU لخدمات البيع بالتقسيط وشركة المجموعة المالية هيرميس للتخصيم، ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في أسواق باكستان وكينيا وبنجلاديش ونيجيريا وفيتنام والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتنفرد المجموعة المالية هيرميس بتوظيف ريادتها وخبرتها الهائلة في مجال الخدمات المالية بشتى أسواق المنطقة لاستحداث وطرح باقة متكاملة من أحدث المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء الراغبين في تعظيم استثماراتهم المالية في عالم دائم التطور.

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إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.