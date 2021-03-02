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اتاحة منصة امتحان الفلسفة والأحياء لطلاب الثانى الثانوى فى 12 محافظة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:05 ص
اتاحة منصة امتحان الفلسفة والأحياء لطلاب الثانى الثانوى فى 12 محافظة امتحانات الصف الثانى الثانوى
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة الامتحان الإلكترونى ، حتى يتمكن طلاب 12 محافظة بالصف الثانى الثانوى من أداء امتحان مادتى الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، حيث انطلقت لجنة الامتحان فى العاشرة صباحا وتستمر 11 صباحاً.
 
وشملت المحافظات التى انطلق فيها الامتحان منذ العاشرة:  الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا فى نفس المادتين.
 
وشهدت المدارس الثانوى، تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الصف الثانى الثانوى أثناء دخولهم لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يختبر الطلاب فى مادتى الفلسفة والمنطق والأحياء إلكترونيا على التابلت.
 
ونظمت المدارس دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات الوقائية، حيث تم قياس درجة حرارة الطلاب باستخدام كواشف حرارية، وأيضا التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامة خلال دخولهم المدارس.

التربية والتعليم

الامتحان الإلكترونى

اخبار مصر

اخبار مصرية

امتحان الإلكترونى

امتحان الفلسفة والمنطق

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