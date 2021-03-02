إنشاء سحارة مصرف شبرا ملكان بالمحلة فى الغربية بتكلفة 5 ملايين جنيه

الغربية - عادل ضرة

أكدت إدارة هندسة صرف شرق وغرب المحلة بمحافظة الغربية، أنه تم البدء في تنفيذ أعمال سحارة مصرف فرع شبرا ملكان، داخل قرية صفط تراب مركز المحلة، بتكلفة 5 ملايين جنيه لحل أزمة ارتفاع مناسيب المياه بمصرف فرع شبرا ملكان، لاستيعاب كميات المياه الواردة من محطات الصرف الصحى لقرى "صفط تراب والهياتم وعياش وشبرا ملكان".

يأتى ذلك تحت إشراف المهندس أحمد زكى مدير هندسة صرف شرق المحلة، والمهندس محمد الطباخ مدير هندسة صرف غرب المحلة ، والمهندسة إيمان الملاح، نظرا للانسداد المتكرر فى السحارة القديمة.

وتم البدء فى إنشاء السحارة الجديدة بتكلفة 5 ملايين جنيه بعد الترسية على إحدى شركات المقاولات لسرعة الانتهاء من المشروع للقضاء على مشكلة تراكم مياه الصرف الصحى التى تؤدى إلى غرق شوارع ومنازل قرى عياش وشبراملكان .