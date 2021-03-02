اليوم السابع
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إغلاق 4 مخابز بلدية ومخبز سياحى بمراكز قويسنا والباجور وتلا فى المنوفية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:58 ص
إغلاق 4 مخابز بلدية ومخبز سياحى بمراكز قويسنا والباجور وتلا فى المنوفية مخبز - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق (3) مخابز بلدية بناحية أسطنها وكفر الخضرة بالباجور، وآخر بناحية شرانيس بقويسنا لمدة 3 أشهر، لوجود عجز فى المخزون الاستراتيجى، من الدقيق البلدى لمخالفتهم التوجيه الوزارى رقم (15) لسنة 2020، الذى يلزم صاحب المخبز الاحتفاظ بالرصيد الاستراتيجى من الدقيق البلدى قدره حصة يومان.

كما وافق المحافظ على غلق مخبز سياحى بناحية مشيرف بالباجور لمدة شهر لإدارة النشاط بدون ترخيص، مع فصل مصدر المياه والكهرباء، والاستعانة بشرطة المرافق والوحدة المحلية فى تنفيذ الغلق .

هذا وقد وافق المحافظ على غلق مخبز بلدى بناحية بمم بتلا لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفته التوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2020، والذى يفيد بغلق المخبز لمدة شهر فى حالة إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، للتفتيش على المخابز، لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وقد شدد محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومعاقبة المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب. 


محافظ المنوفية

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المنوفية

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