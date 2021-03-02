إصابة 3 فى حادث تصادم بين ميكروباص وتوك توك على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى، دائرة مركز شرطة ساقلتة شرقى محافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص ومركبة توك توك نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى الجامعى.

وكان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بوجود تصادم على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز ساقلته، بين سيارة ميكروباص وتوك توك ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة، بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير السيارة "ميكروباص" قيادة سائق 19 سنة، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة نارية "توك توك" قيادة عامل 54 سنة، ويقيم ببندر ساقلتة دائرة المركز.

ونتج عن الحادث إصابة موظفة 35 سنة، وتلميذ 10 سنوات، وطفلة عامين، يقيمون بناحية دائرة المركز "بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم" من مستقلي التوك توك، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائدي المركبتين والمصابة الأولى قرروا بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.