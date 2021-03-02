اليوم السابع
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إسعاف السويس يشارك فى حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:59 م
إسعاف السويس يشارك فى حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال فرق الاسعاف أثناء تطعيمها أحد الاطفال
السويس - سيد نون

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شارك مرفق إسعاف السويس، الأطقم الطبية فى حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من عمر يوم حتى سن 5 سنوات، تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة إسعاف مصر.

من جانبه، صرح الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق الإسعاف فى السويس، إن الهدف من مشاركة سيارات الإسعاف فى الحملة هو من أجل الوصول لأعلى نسبة يستهدف منها تطعيم الأطفال للوقاية من مرض شلل الأطفال.

وأضاف طنطاوى، في تصريحات صحفية له اليوم، أن سيارات الإسعاف كانت متحركة  للوصول لأبعد الأماكن والمناطق الجبلية والوعرة فى عدد من المناطق المختلفة داخل نطاق محافظة السويس. 

 


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تطعيم الاطفال

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