إحالة 3 أشخاص وراء سرقة كابلات من موقع تحت الإنشاء بمدينة نصر للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة 3 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، حيث تبين أنهم وراء واقعة سرقة كمية من الكابلات الكهربائية من أحد المواقع تحت الإنشاء بمدينة نصر.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهم) مُحمل عليها (كمية من الكابلات الكهربائية).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.