أنجيلا ميركل تقترح تخفيضا تدريجيا لقيود كورونا اعتبارا من الأسبوع المقبل

كتب أحمد عرفة

اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السماح بمزيد من التواصل بين العائلات، اعتبارا من الأسبوع المقبل، في إطار خطط لتخفيف تدريجي للقيود المرتبطة بكورونا بحسب مسودة وثيقة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، سيسمح مجددا وفق الوثيقة، بالاجتماعات الخاصة بين عائلتين، على ألا تتعدى خمسة بالغين، وذلك اعتبارا من الثامن من مارس، مع اقتراح إعادة فتح محال بيع الزهور والمكتبات والحدائق قريبا.

وفي نهاية شهر فبراير، أعادت المدارس ودور الحضانة فتح أبوابها، بعد شهرين من الإغلاق، في معظم أنحاء ألمانيا على الرغم من المخاوف من موجة وباء ثالثة، ناجمة عن انتشار المتحور البريطاني.