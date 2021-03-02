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أضخم مستشفى للكبد فى صعيد مصر.. المنيا تستعد لافتتاح صرح طبى عملاق.. فيديو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:49 م
أضخم مستشفى للكبد فى صعيد مصر.. المنيا تستعد لافتتاح صرح طبى عملاق.. فيديو مستشفى الكبد بالمنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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انتهت جامعة المنيا، من تطوير وبناء عدد من المستشفيات الجديدة، والتى تساهم فى رفع المعاناة عن المرضى ومن بينها مستشفى الكبد والجهاز الهضمى.

 
قال الدكتور تهامى عبد الله التهامى، مدير مستشفى الكبد والجهاز الهضمى، إنه تم الانتهاء من مستشفى الكبد وتشغيله التجريبى بتكلفة تقريبا 300 مليون جنيه وبسعة 206 سرير مجهزة على أعلى مستوى، مؤكدا أن التشغيل التجريبى بنسبة 100% لخدمة أبناء المنيا والمحافظات الأخرى وتخفيف الأعباء على المواطنين من السفر إلى المستشفيات بالمحافظات المحاورة.
 
وأضاف أن المستشفى مزودة بكافة الأجهزة، مكونة من 26 سريرا وأجنحة للمرضى وعناية مكونة من 44 سريرا، مقسمة إلى عناية فائقة 28 سريرا، ويعمل بها قسم الجراحة العامة والمناظير والمتوطنة والباطنة والكبد لخدمة المرضى.
 
ويحتوى المستشفى على وحدة مناظير الجهاز الهضمى ومزودة بأحدث الأجهزة ومنها جهاز استكشاف القنوات المرارية ومزودة بأحدث أجهزة الجهاز الهضمى العلوى لاكتشاف أمراض المعدة والجهاز الهضمى، ولدينا أحدث جهاز للأمعاء الدقيقة وهذا المنظار من أحدث الأجهزة.
 
ويتكون المستشفى من 5 أدوار كل دور مكون من 16 غرفة مزدوجة باستراحة للمرضى، وقال إن المستشفى بها كل الأطباء الخاصة بالأقسام من جميع المتخصصين، مضيفا: لدينا غرفتين عمليات لعمليات زراعة الكبد داخل المستشفى.
 
ولفت إلى أن مستشفى الجامعة كان بها وحدة مناظير صغيرة، لكن الآن لدينا وحدة مناظير على أعلى مستوى، وأكد أن المواطن المنياوى لا يحتاج للذهاب إلى أى مستشفى خارج المحافظة، مشيرا إلى أن لدينا فى قسم الأشعة لدينا أحدث أجهزة وأصبح لدينا وحدة قسطرة تخدم مصر كلها وهى قيد تشغيل تم تركيبها منذ شهر.

 


مستشفى الكبد والجهاز الهضمى

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مستشفى الكبد بالمنيا

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