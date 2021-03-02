أشهر الصناعات اليدوية .. 5 معلومات عن مراحل صناعة الفخار القناوى .. صور

قنا صابر سعيد

صناعة الفخار من الصناعات اليدوية التي يعمل بها العديد من أبناء محافظة قنا وخاصة بقرية الشيخ على فى مدينة نقادة وقرية المحروسة جنوب محافظة قنا، وتمثل مصدرًا للدخل للعاملين في ترك الحرف التي ورثوها عن الآباء وتعتمد على المهارة في تشكيل الأشياء، بالإضافة إلى الخزف الذي يتواجد في قرية جراجوس بمركز قوص جنوب قنا وتشتهر به القرية ويتواجد مصنعًا خاص للخزف بها.

ويستعرض اليوم السابع 5 معلومات عن صناعة الفخار في قنا وكيفية تحويل الطين إلي آواني فخارية تستخدم في الطهي ومنها:-



1. يستخدم في صناعة الفخار الطين الذي يعده الصانع قبل البدء في الصناعة بأيام وهناك أنواع متعددة من ذلك الطين ومنه الطين الأسواني.

2. الدولاب من الأدوات الأساسية التي يستخدمها حرفي الفخار للبدء في الأعمال والتنويع ما بين الأشكال عن طريق دفع اللوح الخشبي المتواجد بالأسفل بقدمه.

3. يبدأ الحرفي في صناعة الأواني الفخارية والزير علي الدولاب ويستغرق العمل دقائق في المرة الواحدة، ويستخدم يداه في تشكيل تلك الأنواع المختلفة سواء الأزيرة أو القلل أو الطواجن والأشكال التي تستخدمها الكافيات.

4. توضع الأواني الفخارية بعد الانتهاء منها في الشمس لكي تجفف.

5. وضع تلك الأواني في أفران مخصصة لذلك وتسمي فرن الحرق



اشكال من الخزف



صناعة الفخار



صناعة الفخار بقنا



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