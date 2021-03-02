أسعار النفط تسجل 62.89 دولار لبرنت و59.95 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 62.89 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 80 سنتا أو ما يوازي 1.3%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.95 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 69 سنتا أو ما يوازي 1.1%.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا أكثر من 1% وسط توقعات بأن توافق أوبك على زيادة إمدادات الخام في اجتماع الأسبوع الجاري مما أضعف المعنويات التي تضررت بالفعل جراء مخاوف من تباطؤ الطلب الصيني وفقا لرويترز.

وتجتمع أوبك+ يوم الخميس لبحث عودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من الخام للسوق.