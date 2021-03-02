أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-3-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.447 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 22 سهماً لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بي انفستمنتس القابضة، العربية لاستصلاح الأراضي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، عبر المحيطات للسياحة، جلاكسو سميثكلاين، جولدن تكس للأصواف، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المهندس للتأمين، الدلتا للسكر، القاهرة للخدمات التعليمية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مينا للاستثمار السياحي والعقاري.

البورصة تخسر 2.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.447 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 624.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.8 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.06%، والعرب على 6.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.33%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 146.2 مليون جنيه، 26.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 152.7 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، 907.1 ألف جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 11471 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4389 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2293 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3326 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1433 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.29%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 14.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.85%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 8.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.74%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.80%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 23.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.28%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.439 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.04%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 7.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.05%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 15.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.97%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.904 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.71%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 12.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.15%.