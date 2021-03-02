هبوط مؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يفقد 2.1 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.447 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجى إكس 30 " بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 11471 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4389 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2293 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3326 نقطة.