3 مراحل لتأثير مرض السكر على الأعصاب فى قدميك.. احرص على الطعام الصحى

كتبت فاطمة خليل

مرض السكري من النوع الثاني من الأمراض الشائعة التى تسبب عدم استقرار مستويات السكر في الدم، غالبًا ما تكون الحالة التي لا ينتج فيها الجسم كمية كافية من الأنسولين أو يقاوم الأنسولين مصحوبة بعدد كبير من الحالات الصحية، فإذا تركت معدل السكر بالدم بدون سيطرة، يمكن أن يلحق المرض الضرر بأجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك تلف الأعصاب، في هذا التقرير نتعرف على 3 مراحل يؤثر فيها مرض السكري على الأعصاب في قدميك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يؤثر ارتفاع السكر في الدم على الجهاز العصبي ؟



غالبًا ما يؤدي الاعتلال العصبي السكري إلى تلف الأعصاب في ساقيك وقدميك، وقد تختلف الأعراض من فرد لآخر حسب شدة الحالة، قد يعاني البعض من أعراض خفيفة ، بينما بالنسبة للآخرين، يمكن أن يسبب أعراضاً خطيرة، حيث قد يعاني الناس من تنميل في أقدامهم وأرجلهم، إلى جانب مشاكل في الجهاز الهضمي والمسالك البولية والدم والقلب.

تبدأ أعراض الاعتلال السكرى في الظهور ببطء ويمكن السيطرة عليها من خلال التسبب في أضرار جسيمة عن طريق التحكم في مستوى السكر في الدم.

مراحل الاعتلال العصبي السكري في القدمين



هناك أنواع مختلفة من الاعتلال العصبي، ولكن أكثرها شيوعًا هو الاعتلال العصبي المحيطي، تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم الاعتلال العصبي المحيطي البعيد المتماثل، وتؤثر على الجهاز العصبي للقدمين والساقين أولاً، تليها اليدين والذراعين قد تشمل الأعراض الشائعة:

- التنميل أو ضعف القدرة على الشعور بتغيرات درجة الحرارة

- وخز أو حرقان

-آلام حادة

- زيادة الحساسية

- مشاكل القدم مثل التقرحات والالتهابات وآلام العظام والمفاصل

يبدأ الضرر العصبي في القدمين أولاً ثم يبدأ في التأثير على أجزاء أخرى من الجسم وفقًا للجمعية الأمريكية للطب العصبي العضلي والتشخيص الكهربائي (AANEM) ، هناك ثلاث مراحل للاعتلال العصبي.

قياس السكر

المرحلة الأولى: في المرحلة الأولى، قد يعاني الشخص من ألم ووخز في القدمين على فترات وتكون الأعراض خفية ، لذلك يفشل معظم الناس في التعرف عليها في مرحلة مبكرة قد يشعرون بعدم الراحة في القدم ، لكنهم قد لا ينتبهون لها.

المرحلة الثانية: بعد فترة يزداد الألم شدة ويصبح منتظماً قد يكون من الصعب تحديد متى تنتقل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، لكن ستتمكن من ملاحظة الأعراض بشكل أكثر وضوحًا وسوف تتألم قدميك باستمرار أثناء المشي أو القيام بأنشطة أخرى.

-المرحلة الثالثة: وهي الأشد حيث تفقد كل الإحساس بالألم، سيبدأ الألم في الانخفاض، مما يعني أن الأعصاب تموت وهذا يزيد من خطر إصابة الأنسجة الشديدة لأن المريض لم يعد يشعر بأي نوع من الألم حتى عند الإصابة.

علاج الاعتلال العصبي السكري

يحدث اعتلال الأعصاب السكري بسبب استمرار ارتفاع مستوى السكر في الدم يمكن أن يكون العلاج الأساسي هو تناول طعام صحي وممارسة الرياضة، يلعب كل من هذين الأمرين دورًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بإدارة مستوى السكر في الدم.

بصرف النظر عن ذلك، قم بتتبع مستوى السكر في الدم بانتظام واعتن بقدمك، قد يصف لك طبيبك بعض الأدوية التي قد تساعد في السيطرة على المرض المرض.