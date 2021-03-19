17 مليون دولار صادرات الطماطم فى ديسمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفعت صادرات مصر من المواد الخام خلال شهر ديسمبر الماضى، وفق بيانات حكومية، حيث بلغ إجمالى الصادرات نحو 316 مليون و402 ألف دولار، مقابل 216 مليون و319 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 100 مليون و83 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم الصادرات المصرية من المواد الخام وتضمنت كلا من البطاطس بنحو 4 ملايين و301 ألف دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 403 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 4 ملايين و898 ألف دولار، يليها صادرات الطماطم الطازجة بقيمة 17 مليون 796 ألف دولار ديسمبر الماضى، مقابل 9 ملايين و592 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 8 ملايين و204 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا صادرات الفول السوداني وبلغت قيمتها 10 ملايين و642 ألف دولار، مقابل 9 ملايين و969 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 673 ألف دولار، إلى جانب صادرات البقول الجافة وكانت قيمتها 17 مليون و52 ألف دولار، مقابل 8 ملايين و963 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 8 ملايين و89 ألف دولار.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى فى شهر ديسمبر الماضى، حيث بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14٪.