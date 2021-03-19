‎وزير السياحة ييحث مع مستثمري طابا مقترحات التنمية السياحية بالمدينة

كتب محمد أسعد

‎التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع مجموعة من مستثمري مدينة طابا، وذلك بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك أثناء زيارته لمدينة طابا لحضور الاحتفالية التي نظمتها محافظة جنوب سيناء للاحتفال بالذكرى الـ32 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.

‎جاء ذلك الاجتماع للاستماع للمشاكل التي تواجه هؤلاء المستثمرين وآرائهم ومقترحاتهم لدفع التنمية السياحية بالمدينة، وبحث آليات تنشيط حركة السياحة الداخلية، وعودة طابا الى ما كانت عليها قبل سنوات.

‎واستهل وزير السياحة والآثار، اللقاء بالتأكيد على أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي كونه أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن القيادة السياسية والحكومة تقوم بتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام خاصة وأن القطاع الخاص هو شريك النجاح والقاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

‎أشار الوزير، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة إلى المبادرات والقرارات والإجراءات والإعفاءات والتحفيزات والدعم الذي منحته الدولة لمساندة القطاع السياحي والعاملين به منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وحتي الآن.

‎وأكد علي أن طابا مدينة تجمع بين العديد من الأنماط السياحية المختلفة فهي مدينة ذات موقع سياحي متميز لما بها من شواطئ خلابة وطبيعة دافئة وفنادق فخمة، كما أن بها جزيرة فرعون التي يوجد بها قلعة صلاح الدين الأثرية.

‎وخلال اللقاء، أشاد المستثمرون بالطرق الجديدة التي تم انشائها لتمهيد وتسهيل حركة الوصول الى المدينة، كما تم مناقشة إمكانية زيادة الخدمات بالمنطقة وتسيير عدد من رحلات الطيران الى مطار طابا، ‎كما أشادوا بحرص الوزير المستمر على لقائهم بمدينة طابا للاستماع إليهم ولآرائهم.

‎وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بطابا مع طرح مقترحات لحلها، لعودة طابا كما كانت عليه قبل سنوات، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تنشيط السياحة الداخلية لطابا.