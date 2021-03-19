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وفاة نجل البطل أحمد عبد العزيز وتشييع الجثمان بعد صلاة الجمعة

الجمعة، 19 مارس 2021 12:52 م
وفاة نجل البطل أحمد عبد العزيز وتشييع الجثمان بعد صلاة الجمعة البطل أحمد عبد العزيز
كتب أحمد جمعة

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توفي صباح اليوم في القاهرة خالد أحمد عبد العزيز نجل الشهيد البطل أحمد عبد العزيز قائد قوات الفدائيين في حرب فلسطين عام 1948.
 
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد أسد بن الفرات في الدقى والدفن بمدافن الأسرة في البساتين.
 
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واستشهد البطل احمد عيد العزيز  في 22 أغسطس 1948 في منطقة عراق المنشية بفلسطين لترتوى أرضها بدمائه الطاهرة، والبطل أحمد عبد العزيز من مواليد 1907 بمدينة الخرطوم، كان والده الأميرالاى محمد عبد العزيز قائد الكتيبة الثامنة بالجيش المصري في السودان.
 
 
 

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وفاه نجل البطل احمد عبد العزيز

وفاه خالد احمد عبد العزيز

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