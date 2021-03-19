نائب محافظ الأقصر يكشف تفاصيل حركة القطاع السياحى بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "اليوم السابع" بثاً مباشراً مع نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، شرح فيه تفاصيل العمل فى القطاع السياحى ودعم الضيوف من الأجانب والمصريين فى ظل ظروف أزمة فيروس كورونا بمصر والعالم أجمع، مؤكداً أنه منذ بداية عودة السياحة فى شهر سبتمبر الماضى، تم اتخاذ عدة إجراءات وقائية واحترازية لخدمة حركة السياحة بمصر.

وأضاف نائب محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم العمل على عدة إجراءات وقائية تماشياً مع إجراءات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، بعودة الفنادق بإجراءات محددة للوقاية من العدوى بكورونا، وذلك بدعم من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حيث تم عمل حملات تفتيشية تصدر شهادات للفنادق لإعادة إفتتاحها مرة آخرى عبر تطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة، وعادت أعداد كبيرة من الفنادق الثابتة والعائمة للعمل فى الأقصر.

وأوضح محمد عبد القادر خيري، أنه تعتبر المناطق الآثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، بها فرصة تنافسية للسياحة حول العالم حيث أنها مناطق مفتوحة وسهل جداً تطبيق التباعد الإجتماعى والإجراءات الوقائية والإحترازية داخلها، موضحاً أن تلك الميزة تدعم الأقصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث توجد عدة مبادرات وحملات تسويقية مميزة تبشر بموسم سياحى مميز خلال الفترة المقبلة، ففى شهر مارس سيتم تنظيم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ويجرى التجهيز له حالياً للتنظيم فى المناطق المفتوحة فى الأقصر ليكون أحد عناصر الجذب السياحى، بجانب قطارات الشباب بدعم وزارة الشباب والرياضة والتى تنهض بالمحافظة فى المجالات السياحية والزيارات الآثرية، وتنتظر الأقصر أيضاً رحلات شارتر أهمها طيران مباشر من العاصمة الإسبانية مدريد، وجميع تلك الخطوات تصب بمصلحة التسويق السياحة فى الأقصر.

وأكد نائب محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن محافظة الأقصر تتعاون مع محافظة البحر الاحمر عبر رحلات اليوم الواحد، لكي يستمتع السائح بزيارة الأقصر ببرنامج اليوم الواحد، وكذلك شهدت رحلات البالون الطائر إقبال كبير من مشاهير المجتمع المصرى لتقديم رسالة للعالم أجمع أن الأقصر قادرة على دعم السائحين وحمايتهم فى ظروف أزمة كورونا حول العالم، موضحاً أنه تم مؤخراً إنشاء عدد من الأكشاك لدعم الأفواج السياحية بصورة أفضل خلال زياراتهم للمعالم الآثرية والسياحية بالمحافظة.