اليوم السابع
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مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 209 رحلات لنقل 32 ألف راكب

الجمعة، 19 مارس 2021 03:13 م
مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 209 رحلات لنقل 32 ألف راكب مصر للطيران -أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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يشهد مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الجمعة، مغادرة ووصول 32 ألف راكب، على متن 209 رحلات جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 وصول 100 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالى 12 ألف راكب، ومغادرة  109 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها حوالى 20 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

 


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