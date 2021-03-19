مصرع مزارع لدغته أفعى داخل منزله فى البلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى مزارع يبلغ من العمر 68 سنة مصرعه داخل منزله، وذلك بناحية قرية العوكلية دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، على إثر تعرضه للدغة أفعى أثناء تواجده بالمنزل، تم نقل الجثة لمستشفى البلينا المركزى.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتعرض مزارع مسن للدغة أفعى داخل المنزل بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج إلا أنه توفى حال محاولة إسعافه داخل المستشفى المركزى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد شوقى، زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أسامه طنطاوى، وكيل الفرع، والرائد محمد أبوالعطى، رئيس وحدة مباحث المركز بوصول مزارع 68 سنة ويقيم بناحية العوكليه دائرة المركز، إلى مستشفى البلينا المركزى مصاباً " بحالة إعياء وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة " إدعاء لدغته أفعى.

انتقل مأمور وضباط المركز وبسؤال نجله 44 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد والده بالمنزل لدغته أفعى مما أدي لإصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.