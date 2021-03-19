مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة: بدء امتحانات دور يناير 27 مارس

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، أن المركز أنهى الاستعدادات الخاصة لامتحانات البكالوريوس والليسانس دور يناير 2021 بنظامى التعليم المفتوح والتعليم المدمج خلال أيام قليلة، حيث أنه من المقرر انعقادها خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 مارس الجارى حتى يوم الاثنين الموافق 12 أبريل.

وأضاف الدكتور عصام جميل فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن من المقرر أن يؤدى الامتحانات بنظام التعليم المفتوح بالقاهرة 10314 طالب وبالأقاليم 1044 طالب، وبنظام التعليم المدمج بالقاهرة 13984 طالب، والأقاليم 3391 طالب، وتعقد الامتحانات تحريريا بنظام البابل شيت بمقر المركز بالقاهرة (المبنى التعليمى 1 – المبنى التعليمى 2 لافتا إلى أنه نظرا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ، تم الحصول على قاعات فى كلية الآداب وكلية دار العلوم وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى ، كما أن الاختبارات تجرى أيضا على مستوى أحد عشر إقليما تغطى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية (المنصورة – الأسكندرية – كفر الشيخ – سوهاج – أسوان – قنا – البحر الأحمر – السويس – المنيا – جنوب سيناء – الوادى الجديد).

وتابع مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، أن الامتحانات ستعقد إلكترونيا لدى الوكلاء بالدول العربية، وجارى الأن إعلان جداول الامتحانات من خلال الصفحات الشخصية للطلاب والصفحة الرئيسية للموقع الإلكترونى الخاص بالمركز عبر شبكة الإنترنت.

وأشار الدكتور عصام جميل ، إلى أنه منذ 13 مارس 2021 ماراثون امتحانات الدبلومات المهنية بالدراسات العليا للطلاب المسجلين بامتحانات دور يناير 2021 والتى تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7 ابريل، وتعقد الامتحانات إلكترونيا بمعامل الحاسب الألى بالمركز حاليا، فى الدبلومات المهنية التالية: (التغذية – المحاسبة المهنية – التربية الخاصة بأقسامها – إعداد معلمى اللغة العربية لغير الناطقين بها) فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولفت مدير مركز التعليم المدمج ، إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شدد على ضرورة العمل على تطبيق أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد و التشديد على الإجراءات الاحترازية و تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب والعاملين حفاظا على سلامتهم، وأن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع البرامج.

واستطرد الدكتور عصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إنه تجرى الأن امتحانات الدبلومات المهنية فى سهولة ويسر دون وجود أدنى مشكلات، وفى إطار الاستعدادات لبدء امتحانات دور يناير 2021 لطلاب البكالوريوس والليسانس اتخذ المركز العديد من الإجراءات الاحترازية على سبيل المثال: تقليل توقيت الامتحان إلى ساعة واحدة، تعقيم اللجان بين كل فترة وأخرى، توزيع المقررات على عدد فترات أكبر، زيادة عدد مبانى الامتحانات لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب، كما قام المركز بتطوير منظومة إلكترونية تسمح للطلاب المقيمين بالدول العربية بأداء امتحاناتهم من خلال الاختبارات الإلكترونية، فى ضوء تجربة عملية ناجحة أجريت فى بداية الشهر الجارى، أثمرت عن نتائج مرضية وأن المركز سيقوم بتأمين الامتحانات الإلكترونية لتحقيق العدالة والمصداقية للممتحنين.

وذكر الدكتور عصام جميل ، أنه يجرى الأن حجز اختبارات القبول للطلاب الجدد الراغبين فى الالتحاق بالترم الأساسى الجديد مارس 2021 ببرامج التعليم المدمج التالية: (علوم الأعمال - الآداب - التربية للطفولة المبكرة - دار العلوم).